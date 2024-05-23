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Общество

Материнский капитал до отмены льготной программы можно удвоить

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Ведущий застройщик Пензенской области, группа компаний «Территория жизни» предлагает семьям удвоить материнский капитал при покупке квартиры. Это следует сделать до отмены программ с господдержкой, которая предстоит в июле, и ужесточения условий.

В документе, размещенном на сайте Минфина РФ, указывается: «Программы «Семейная ипотека», «Льготная ипотека»,.. продолжат действовать. При этом меняется форма предоставления субсидий в рамках указанных программ». Конкретные изменения не уточняются, но эксперты настроены пессимистично: после 1 июля ставка по семейной ипотеке может быть повышена с 6 до 12% годовых. Кроме этого, ранее сообщалось о полной отмене льготной ипотеки со ставкой от 8%.

Поэтому сейчас самое подходящее время приобрести квартиру, использовав материнский капитал в качестве первоначального взноса. Ведь субсидия, размер которой достигает 833 тысяч рублей, может покрыть более половины нужной суммы.

«Наша цель - сделать так, чтобы каждая пензенская семья смогла воплотить мечту, переехав в собственную просторную квартиру. Благодаря акции «Удвоение материнского капитала»* новоселы получают дополнительную скидку до 833 тысяч рублей при покупке квартир в наших жилых комплексах. Этой возможностью уже воспользовалось более 700 семей», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Скидка в 833 тысячи рублей - это гарантированное снижение размера ежемесячного платежа по ипотеке. А использование льготных программ с государственной поддержкой улучшит общую ситуацию **. К тому же можно получить субсидию в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных семей, что тоже упростит финансовое положение.

«Мы изначально хотели трешку, чтобы сыновья росли в хороших, комфортных условиях. Благодаря акциям от застройщика и государственной поддержке мы оформили сделку с платежом, который комфортен для нашего бюджета и позволяет оставлять средства на образование и развитие детей», - поделилась мнением жительница «Арбековской заставы» Регина.

Материнский капитал до отмены льготной программы можно удвоить

Преимущество жилых комплексов «Территории жизни» в том, что в квартирах уже выполнена чистовая отделка, установлены кухонный гарнитур и техника:

- поклеены обои на флизелиновой основе;

- уложен прочный ламинат светлых тонов;

- установлены натяжные потолки с ярким точечным освещением и межкомнатные двери;

- в санузле стены и пол выложены плиткой, подключена сантехника брендовых производителей Dorff и Jika, установлен санфаянс;

- есть стиральная машина;

- в кухне установлен кухонный гарнитур со встроенной техникой - варочной панелью, духовым шкафом и вытяжкой.

Материнский капитал до отмены льготной программы можно удвоить

Готовая отделка уже давно зарекомендовала себя с лучшей стороны для покупателей. По этой причине более 10 000 жителей выбрали для жизни квартиры в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия».

Менеджеры подробно расскажут о всех нюансах и индивидуально помогут подобрать подходящий вариант. Оформить заявку на удвоение материнского капитала можно, пройдя по ссылке. Другие предложения и акции размещены на сайте территорияжизни.рф.

Офисы работают без перерывов и выходных по адресам: ул. 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00), ул. Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00).

* Название рекламной акции - «Удваиваем материнский капитал». В рамках акции предоставляется дополнительная скидка в размере материнского капитала. Размер скидки не превышает 833 тысяч рублей. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке квартиры в рамках проводимой акции. В акции участвуют 3-комнатные квартиры в строении № 11 7-го микрорайона (коэф. 1) по адресу ул. Генерала Глазунова, 11. Дисконт предоставляется в соответствии с приобретаемой квартирой (размер остатка материнского сертификата на дату приобретения умножается на коэффициент). О суммировании с другими акциями и предложениями следует уточнять у застройщика. Срок действия акции до 31.05.2024.

** Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015) на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ. Валюта кредита - рубль РФ. Первоначальный взнос - 20,01%. Срок кредита - 30 лет, ставка по ипотеке 6% на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки. Минимальная сумма кредита - от 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 6 млн руб.

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