В ЖК «Парк Рояль» остались последние квартиры

27.05.2024 | 16:22

В арбековском жилом комплексе «Парк Рояль» осталось всего 11 свободных квартир. Значит, всего у 11 семей есть возможность поселиться в доме с террасами на уровне 7-го этажа.

Местные жители смогут:

- тренироваться и отдыхать на площадке с видом на город,

- общаться с соседями в обустроенном пространстве на первом этаже одного из холлов,

- добираться в любой район города по проспектам Строителей и Победы,

- быть спокойными за детей, ведь они станут гулять в тихом зеленом дворе без машин,

- не волноваться за свое авто, которое будет надежно защищено от природных катаклизмов в подземном паркинге.

Все планировки - на termodom-pnz.ru. Телефон отдела продаж 8 (8412) 28-28-20.

Застройщик - ООО СЗ «Парк Рояль», входит в состав холдинга «Термодом», проектные декларации на https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.