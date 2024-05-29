На шоу «Крылья Спутника» установлен рекорд России

29.05.2024 | 13:16

Город Спутник стал местом проведения уникального в стране гидроавиашоу, которое теперь претендует на звание визитной карточки Пензенской области.

«Крылья Спутника» - шоу, в котором было задействовано около 60 бортов авиации общего назначения. 22 самолета-амфибии - это новый национальный рекорд, никогда ранее ни на одной площадке не появлялось столько гидропланов.

Благодаря развитой в Спутнике инфраструктуре, созданной строительным холдингом «Термодом», генеральным партнером шоу, мероприятие смогли посетить несколько тысяч человек.

«Наша компания предоставила и подготовила площадку для большого шоу на территории Города Спутника, и ее достоинства оценили пилоты из других регионов страны. А жители и постоянные гости уже давно знают о том, что в Спутнике приятно проводить время», - рассказал первый заместитель генерального директора холдинга Ильяс Ибрагимов.

«В условиях, когда «Термодом» занимался наземной программой, а мы летной, было проще готовиться и продумывать все нюансы. Наши летчики оценили и озеро, и красоту домов Спутника, сделали большое количество фотографий. Теперь перед нами стоит новая серьезная задача - провести подобное шоу в следующем году и постараться сделать его международным», - поделился планами президент Федерации авиации общего назначения Пензенской области Дмитрий Суменков.

Сезон мероприятий в Спутнике только начался, афиша размещена на сайте penza-sputnik.ru.

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