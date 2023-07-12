Маленькой зареченке заплатят 30 000 рублей за укус бродячей собаки

12.07.2023 | 12:11

Пензенский областной суд оставил без изменения решение о выплате компенсации 11-летней жительнице Заречного, которую укусила бродячая собака.

30 000 рублей девочке должна отдать администрация ЗАТО.

ЧП случилось в январе у дома № 74 на улице Ленина. На ребенка напало животное, которое ранее было стерилизовано и чипировано. Врачи диагностировали у школьницы поверхностную рану нижней трети правого бедра и назначили медикаментозное лечение (прививки).

В апреле прокурор попросил взыскать с администрации Заречного компенсацию морального вреда, так как органы местного самоуправления должны исключить случаи агрессивного поведения животных. Девочка во время нападения испытала сильный болевой и эмоциональный шок. Теперь она боится выходить на улицу без сопровождения взрослых. Кроме того, ее рана долго заживает и постоянно беспокоит школьницу.

«Ответчик с иском не согласился. Его доводы о том, что безнадзорное животное было спровоцировано самим ребенком, факт бездействия администрации по обращению с безнадзорными животными и по заключению соответствующих контрактов не установлен, судом были отклонены», - рассказала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

К делу приобщили видеозапись, которая доказывает, что школьница ничем не провоцировала собаку. Кроме того, свидетельница показала, что за несколько дней до ЧП ее маленькую дочь также укусило безнадзорное животное. О случившемся она сообщила в администрацию города.

Отловили агрессивную собаку уже после второго нападения.

С решением о выплате компенсации ребенку администрация не согласилась и обжаловала его.

«По результатам рассмотрения дела суд апелляционной инстанции оставил решение Зареченского городского суда Пензенской области без изменения, а апелляционную жалобу ответчика - без удовлетворения», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.