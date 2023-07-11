Новый ФОК на Стрельбищенской достроят меньше чем через год

11.07.2023 | 15:05

На строительной площадке физкультурно-оздоровительного комплекса игровых видов спорта в Маньчжурии сейчас ведут подготовительные работы по формированию будущего футбольного поля. Об этом во вторник, 11 июля, сообщили в областном минстрое.

На объект на улице Стрельбищенской завозят песок, проводят там вертикальную планировку. Одновременно засыпают котлован и создают бетонную подготовку под фундамент.

Побывавший накануне на площадке министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев поручил подрядчику ускорить работы по вертикальной планировке поля и приступить к прокладке наружных коммуникаций.

Первый в регионе ФОК игровых видов спорта начали возводить рядом со школой № 26 и стадионом «Локомотив» в мае. На него потратят более 296 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

По первоначальному плану на Стрельбищенской хотели построить только ФОК для занятий волейболом, баскетболом и другими видами спорта. Позже в проект добавили футбольное поле с подогревом, тренироваться на котором можно будет круглый год.

На 11 июля на объекте было задействовано более 20 единиц техники. «Работы ведутся согласно производственному графику. Окончание работ запланировано на июнь 2024 года», - уточнили в минстрое.