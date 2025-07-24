Общество

В двух реках Пензенской области улучшилось качество воды

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В Пензенской области в некоторых водоемах улучшилось качество воды по сравнению с показателями 2023 года, рассказал в четверг, 24 июля, в эфире ЦУР во «ВКонтакте» замначальника управления регионального минлесхоза Александр Кузнецов.

«Стационарными наблюдениями за качеством воды занимается пензенский гидромет. Наблюдения проводятся на постах в основном на крупных водных объектах. Это реки Сура, Атмис, Сердоба, Пенза и, конечно же, Пензенское водохранилище», - пояснил Кузнецов.

В 2024-м исследования показали, что рядом с населенными пунктами вода была загрязненной (третий класс загрязненности, разряд «а»). Улучшились показатели в реках Сура и Пенза - в 2023-м эти объекты посчитали очень загрязненными (третий класс, разряд «б»).

Таким образом, по словам Александра Кузнецова, отмечена положительная тенденция.

Он рассказал и о качестве атмосферного воздуха в регионе. Ситуация здесь «неплохая».

«Если сравнивать с другими регионами Приволжского федерального округа, у нас наименьшее количество вредных загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздух. У нас нет таких нефтеперерабатывающих предприятий и сталелитейных таких предприятий. Поэтому воздух у нас достаточно чистый», - заявил Кузнецов.

В регионе воздух в основном загрязняет автотранспорт (70% вредных веществ).

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