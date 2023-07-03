В Кузнецке подрядчик не торопится решать проблему с водой

03.07.2023 | 15:53

В понедельник, 3 июля, на совещании в администрации Кузнецка в очередной раз обсудили проблемы качества питьевой воды, возникшие из-за неполадок на станции обезжелезивания.

Подрядчик должен восстановить работоспособность объекта в рамках гарантийных обязательств, однако не торопится с решением задачи.

«Полгода как вылезла эта проблема! Зачем мне такие гарантийные обязательства? Если подобное будет повторяться, надо самим устранять и выставлять им финансовые претензии. Пусть рублем отвечают», - резко высказался глава города Сергей Златогорский.

Он поручил ответственным должностным лицам контролировать происходящее на объекте, следить за соблюдением подрядчиком технологии ремонта.

«Без последствий это не должно остаться. Задача № 1 - как можно скорее запустить станцию и возобновить работу. Там же сейчас и промываться надо, там целая цепочка последствий», - указал Сергей Златогорский.

На совещании также прозвучала информация о том, что прорабатывается вопрос о продлении срока гарантийных обязательств.

Как стало известно ранее, судьба станции обезжелезивания, построенной на 8-м водозаборе, вызывает у городских властей беспокойство.

О том, что на станции возникли неполадки, стало известно 5-го числа. Глава Кузнецка тогда возмутился: сейчас подрядчик как-то решит проблему, но, судя по происходящему, через три года, когда кончится гарантийный срок, город получит станцию, которую надо будет переделывать.

Станция очистки и обезжелезивания воды была запущена в середине июля 2021-го, ее строительство началось в 2020-м. Стоимость работ превысила 65 млн рублей.