Сетевое издание|18+|Понедельник|3 июл 2023|17:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Кузнецке подрядчик не торопится решать проблему с водой

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В понедельник, 3 июля, на совещании в администрации Кузнецка в очередной раз обсудили проблемы качества питьевой воды, возникшие из-за неполадок на станции обезжелезивания.

Подрядчик должен восстановить работоспособность объекта в рамках гарантийных обязательств, однако не торопится с решением задачи.

«Полгода как вылезла эта проблема! Зачем мне такие гарантийные обязательства? Если подобное будет повторяться, надо самим устранять и выставлять им финансовые претензии. Пусть рублем отвечают», - резко высказался глава города Сергей Златогорский.

Он поручил ответственным должностным лицам контролировать происходящее на объекте, следить за соблюдением подрядчиком технологии ремонта.

«Без последствий это не должно остаться. Задача № 1 - как можно скорее запустить станцию и возобновить работу. Там же сейчас и промываться надо, там целая цепочка последствий», - указал Сергей Златогорский.

На совещании также прозвучала информация о том, что прорабатывается вопрос о продлении срока гарантийных обязательств.

Как стало известно ранее, судьба станции обезжелезивания, построенной на 8-м водозаборе, вызывает у городских властей беспокойство.

О том, что на станции возникли неполадки, стало известно 5-го числа. Глава Кузнецка тогда возмутился: сейчас подрядчик как-то решит проблему, но, судя по происходящему, через три года, когда кончится гарантийный срок, город получит станцию, которую надо будет переделывать.

Станция очистки и обезжелезивания воды была запущена в середине июля 2021-го, ее строительство началось в 2020-м. Стоимость работ превысила 65 млн рублей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте