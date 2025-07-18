В нескольких районах Пензы отключат горячую воду

18.07.2025 | 12:49

В Арбекове и Заводском районе в Пензе проведут гидравлические испытания, сообщили ресурсники. В связи с этим с 21 июля по 3 августа не будет горячей воды в домах по следующим адресам:

- ул. Леонова, 10, 18, 20;

- ул. Кулибина, 9;

- ул. Беляева, 41;

- ул. Циолковского, 39, 41;

- пр. Победы, 80, 82;

- ул. Шмидта, 2, 3, 17/10, 19а, 24;

- ул. Ленина, 10, 10a, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;

- ул. Заводская, 11, 13, 15;

- ул. Комсомольская, 34, 34 (к. 1), 34 (к. 2), 34 (к. 3), 34 (к. 4);

- ул. Тернопольская, 7, 10, 14, 16, 18;

- ул. Рахманинова, 12, 20, 24, 26, 28;

- ул. Бородина, 1, 3, 5, 7;

- пр. Строителей, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70, 72, 74, 74а, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88;

- ул. Ладожская, 3, 5, 7, 9, 9a, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 53, 55, 57, 59, 67, 71, 63, 69;

- ул. Собинова, 4;

- ул. Кронштадтская, 1, 3, 5, 5а, 7, 11, 13;

- ул. Одесская, 2, 2а, 4, 4а, 6, 10, 12, 14;

- ул. Ульяновская, 32, 36, 40, 42.

Также ресурс отключат в следующих социальных объектах:

- детские сады № 8, 39, 71, 89, 129, 137, 139, 141;

- школы № 18, 36, 50, 54, 57;

- многопрофильная гимназия № 13;

- гимназия № 42;

- гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского;

- Центр культуры и досуга;

- Центр хореографического искусства;

- спортивный центр «Юность»;

- спортивный комплекс «Пенза».