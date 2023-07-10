У елюзанских детей не оказалось прививок ни от каких болезней

10.07.2023 | 10:05

Маленькие жители Средней Елюзани, не имеющие прививки от кори, не были вакцинированы ни от чего.

Об этом на пресс-конференции в понедельник, 10 июля, сообщила замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Сейчас проводится разъяснительная работа, детей прививают вакциной от кори, краснухи, паротита.

На вопрос, сделают ли им остальные обязательные прививки по нацкалендарю, Марина Воробьева ответила так: «Надеемся, что мы до них достучались».

По данным на 10 июля, среди заболевших 26 детей. Корь страшна осложнениями: у малышей до 2 лет могут возникнуть панэнцефалит (воспаление оболочек головного мозга), пневмония (было в эту вспышку), менингоэнцефалит (было), панкреатит, поражение суставов и др.

Неделю назад, 3 июля, Воробьева заявляла, что иммунизацию в Средней Елюзани не прошли более 350 детей.