Сетевое издание|18+|Четверг|28 мар 2024|14:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Более 20 объектов в Пензе на несколько часов подсветят синим

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 2 апреля, Пенза примет участие в акции «Зажги синим» в рамках Всероссийской недели распространения информации об аутизме.

В этот вечер с 18:00 до 23:00 во всех субъектах страны синим светом подсвечивают здания или сооружения, являющиеся знаковыми местами или символами региона.

«В Пензе таких объектов более 20. Среди них - телевизионная вышка, картинная галерея имени К. А. Савицкого, киноконцертный зал «Пенза» и областная филармония, спортивный комплекс «Дизель-Арена», дворец спорта «Буртасы», областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова и другие», - перечислили в пресс-службе администрации города.

В целом в период с 31 марта по 6 апреля организуют комплекс мероприятий, где население будут активно информировать о социальной значимости проблемы аутизма.

Аутизм (расстройства аутистического спектра) - это группа психических расстройств, сопровождающихся нарушениями в социальном взаимодействии и коммуникации.

«Это не заболевание, поэтому лечения от него нет. Люди с аутизмом очень разные. Одни могут успешно влиться в общество - работать, завести семью, другие нуждаются в постоянном уходе и сопровождении. Чем раньше у человека диагностируют аутизм, тем больше шансов повысить качество его жизни и социально адаптироваться», - пояснили в пресс-службе регионального минздрава.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте