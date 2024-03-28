Более 20 объектов в Пензе на несколько часов подсветят синим

28.03.2024 | 11:12

Во вторник, 2 апреля, Пенза примет участие в акции «Зажги синим» в рамках Всероссийской недели распространения информации об аутизме.

В этот вечер с 18:00 до 23:00 во всех субъектах страны синим светом подсвечивают здания или сооружения, являющиеся знаковыми местами или символами региона.

«В Пензе таких объектов более 20. Среди них - телевизионная вышка, картинная галерея имени К. А. Савицкого, киноконцертный зал «Пенза» и областная филармония, спортивный комплекс «Дизель-Арена», дворец спорта «Буртасы», областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова и другие», - перечислили в пресс-службе администрации города.

В целом в период с 31 марта по 6 апреля организуют комплекс мероприятий, где население будут активно информировать о социальной значимости проблемы аутизма.

Аутизм (расстройства аутистического спектра) - это группа психических расстройств, сопровождающихся нарушениями в социальном взаимодействии и коммуникации.

«Это не заболевание, поэтому лечения от него нет. Люди с аутизмом очень разные. Одни могут успешно влиться в общество - работать, завести семью, другие нуждаются в постоянном уходе и сопровождении. Чем раньше у человека диагностируют аутизм, тем больше шансов повысить качество его жизни и социально адаптироваться», - пояснили в пресс-службе регионального минздрава.