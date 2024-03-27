Сетевое издание|18+|Среда|27 мар 2024|22:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В пензенских школах хотят открыть еще 3 класса для детей с аутизмом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Сейчас в Пензенской области общая численность обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) составляет 528 человек - на 164 больше, чем в прошлом году.

Причина увеличения заключается в росте уровня выявляемости. В регионе доля детей в группе риска развития РАС, прошедших углубленное обследование у психиатров, составляет 100%, сообщили в министерстве образования.

По словам первого зампреда правительства Олега Ягова, в Приволжском федеральном округе Пензенская область занимает лидирующие позиции по основным показателям работы системы комплексной помощи людям с РАС.

С 2018/2019 учебного года в регионе существуют ресурсные классы для детей с РАС. Сейчас их 7, они действуют в 6 школах. Там обучаются более 60 детей.

В следующем учебном году планируется открыть еще 3 подобных класса.

«С детьми с РАС в системе образования работают более 200 учителей-логопедов и психологов, 48 учителей-дефектологов, 65 тьюторов-помощников, обладающих педагогическими и специальными навыками формирования учебного поведения, являющихся проводниками сопровождения обучающихся с РАС», - перечислили в минобре.

В регионе на базе центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи работает ресурсный центр комплексного сопровождения детей с РАС. В 2023 году охват юных пензенцев его услугами вырос на 34%.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте