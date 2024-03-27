В пензенских школах хотят открыть еще 3 класса для детей с аутизмом

27.03.2024 | 17:13

Сейчас в Пензенской области общая численность обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) составляет 528 человек - на 164 больше, чем в прошлом году.

Причина увеличения заключается в росте уровня выявляемости. В регионе доля детей в группе риска развития РАС, прошедших углубленное обследование у психиатров, составляет 100%, сообщили в министерстве образования.

По словам первого зампреда правительства Олега Ягова, в Приволжском федеральном округе Пензенская область занимает лидирующие позиции по основным показателям работы системы комплексной помощи людям с РАС.

С 2018/2019 учебного года в регионе существуют ресурсные классы для детей с РАС. Сейчас их 7, они действуют в 6 школах. Там обучаются более 60 детей.

В следующем учебном году планируется открыть еще 3 подобных класса.

«С детьми с РАС в системе образования работают более 200 учителей-логопедов и психологов, 48 учителей-дефектологов, 65 тьюторов-помощников, обладающих педагогическими и специальными навыками формирования учебного поведения, являющихся проводниками сопровождения обучающихся с РАС», - перечислили в минобре.

В регионе на базе центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи работает ресурсный центр комплексного сопровождения детей с РАС. В 2023 году охват юных пензенцев его услугами вырос на 34%.