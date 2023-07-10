Стало известно, когда фонтан в Пензе заработает после ремонта

10.07.2023 | 18:12

Многие пензенцы переживают за состояние главного городского фонтана, расположенного на улице Московской.

«Половина фонтана уже не работает. Все сломали», - высказала недовольство одна из местных жительниц, имея в виду детей, купающихся в чаше и рядом с ней.

В управлении ЖКХ подтвердили, что в процессе эксплуатации гидротехнического сооружения возникают неполадки. Как только их обнаруживают, начинаются работы по устранению.

«В настоящее время понедельник-вторник специалисты проводят необходимые мероприятия по планово-ремонтным работам для того, чтобы фонтан радовал горожан. Планируемый срок возобновления работы фонтана среда-четверг», - уточнил представитель управления на одной из страниц в соцсети.

Горожане давно заметили, что чуть ли не из половины отверстий не бьют струи. Из-за этого фонтан даже начали называть плешивым.