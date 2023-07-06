Стал плешивым: пензенцы указали на неполадки в работе фонтана

Летом главный фонтан в Пензе привлекает гуляющих горожан и гостей областного центра. Многие уходят разочарованными, так как замечают неисправности в работе гидротехнического сооружения.
«Струи не бьют из 40% отверстий. Чинить будут?», «Фонтан стал плешивым и гостей и жителей не так радует, как тогда, когда он был запущен», - написали пензенцы на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте».
Представитель мэрии в ответе на обращения согласился, что в процессе работы сооружения возникают неисправности. В таком случае специалисты приступают к их устранению.
«Система вытяжки, пульты управления и иное оборудование скрыто в специализированном помещении и доступно только обслуживающему персоналу, который регулярно проводит все необходимые мероприятия для того, чтобы фонтан радовал горожан», - добавили в мэрии.
В 2022 году главный пензенский фонтан пришлось ремонтировать. Примерно пятая часть струй не поднималась в воздух из-за поломки насосов. Осенью 2021-го их демонтировали и отправили на экспертизу в Москву. Случай признали гарантийным.
Детали послали в Германию на ремонт, который должен был продлиться до весны 2022-го. Однако к тому времени стало ясно, что из-за санкций насосы в Пензу, скорее всего, не вернутся, поэтому начались поиски их аналога. Предполагалось, что таковым послужит оборудование китайского производства.
Работу фонтана удалось наладить, его запустили в конце мая 2022-го. Однако уже в июне пензенцы, присутствовавшие на светомузыкальном шоу, заметили, что сооружение неисправно.
«Из каких-то отверстий бьют струи, из каких-то - вообще нет, из каких-то - слабо. Самое интересное, что фонтан вроде ремонтировали, разве он не должен быть исправен хотя бы месяц-два?» - рассказал тогда пензенец.
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