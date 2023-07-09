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Общество

В Пензенской области «тигры» за месяц пресекли одно преступление

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Подведены итоги работы отряда содействия полиции «Тигр» за первую половину 2023 года. За этот период бойцы 5 460 раз выходили на дежурства под руководством сотрудников МВД, МЧС, ФСИН и Росгвардии.

«За 6 месяцев текущего года при непосредственном участии бойцов отряда содействия полиции «Тигр» сотрудниками полиции было пресечено 16 преступлений и 1 229 административных правонарушений», - рассказали в областном министерстве общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей.

Ранее сообщалось, что за 5 месяцев 2023-го «тигры» выдвигались на дежурства 4 755 раз и поучаствовали в пресечении 15 преступлений и 1 019 административных правонарушений.

В отряд входят воспитанники колледжей, техникумов и высших учебных заведений из Пензы, Кузнецка, Каменского, Нижнеломовского, Сердобского, Башмаковского, Белинского, Земетчинского, Мокшанского, Спасского и Шемышейского районов.

Отряд «Тигр» был создан 9 декабря 2022 года. Его главная задача - содействие полиции в охране общественного порядка. Задерживать злоумышленников в соответствии с законом бойцы не имеют права, это прерогатива органов внутренних дел.

4 июля новым командиром отряда «Тигр» стал 46-летний ветеран МВД России Алексей Картушин.

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