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Общество

В Пензастате озвучили причины смерти жителей региона в 2022 году

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В 2022 году скончались 19 600 жителей Пензенской области - это на 5 968 меньше, чем в 2021-м. Данные о причинах смертности населения обнародовал Пензастат.

Специалисты отметили, что в регионе сократилось число ушедших из жизни из-за болезней системы кровообращения - 9 850, тогда как в 2021-м было 11 700. Стало меньше и случаев смерти от рака: 2 440 против 2 489.

Болезни органов пищеварения погубили за 12 месяцев 834 человека (1 113 – в 2021-м), эндокринной системы – 359 (353), органов дыхания - 646 (653).

От случайного отравления алкоголем скончалось больше пензенцев, чем в 2021 году: 287 и 256 соответственно.

За год добровольно завершили свой путь 204 жителя региона, от рук злоумышленников погибли 52.

От прочих причин умерли 3 716 человек, что в два раза меньше, чем в 2021 году (7 676).

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