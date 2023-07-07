В Пензенской области прогнозируют жару до 34 градусов

07.07.2023 | 08:03

В пятницу, 7 июля, в Пензенской области прогнозируется ухудшение погодных условий. Как предупредили в региональном ГУ МЧС России, днем местами воздух нагреется до +32…+34 градусов.

Осадков не ожидается. Ветер слабый, переменных направлений. Вечером температура опустится до +25…+31 градуса.

Жителям области порекомендовали избегать долгого нахождения на солнце, носить светлую и воздухопроницаемую одежду, обязательно использовать головной убор. Для прогулок лучше выбрать утренние или вечерние часы.

«В помещении необходимо обеспечить проветривание: приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнительно включить вентиляторы (напольные, настольные) или кондиционеры», - напомнили в МЧС.

Ранее специалисты регионального управления Роспотребнадзора рассказали жителям области, что и как пить в жару.

Идеальными для утоления жажды считаются чистая вода, несладкий зеленый чай, разведенные натуральные соки (например, лимонный, смешанный с водой в пропорции 1:10). Также рекомендуется употреблять минеральную воду, морсы, молочно-кислые напитки, белковые коктейли, отвары из сухофруктов. Нельзя пить сладкую газировку и алкоголь.