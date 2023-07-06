+32: жителям региона рассказали, что и как пить в жару

06.07.2023 | 11:42

В четверг, 6 июля, в Пензенской области прогнозируется жара до +32 градусов. Специалисты предупредили о риске возникновения солнечного или теплового удара.

Кроме того, в такую погоду обостряются хронические заболевания и в целом ухудшается состояние здоровья: увеличивается вязкость крови, учащаются пульс и дыхание, возникают жажда, тошнота.

Чтобы избежать негативных последствий жары, в региональном управлении Роспотребнадзора порекомендовали жителям области соблюдать питьевой режим.

Идеальным для утоления жажды считаются чистая вода, несладкий зеленый чай, разведенные натуральные соки (например, лимонный, смешанный с водой в пропорции 1:10). Также рекомендуется употреблять минеральную воду, морсы, молочно-кислые напитки, белковые коктейли, отвары из сухофруктов. Нельзя пить сладкую газировку и алкоголь.

«Также в жару важно контролировать и температуру потребляемой жидкости, желательно, чтобы она была комнатной температуры. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая - 12-15 градусов», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Важно количество потребляемой жидкости. В среднем дневная норма воды, поступающей в организм и с едой, и с питьем, - 2-2,5 литра. При высоких температурах она увеличивается до 3,5 литра. При физической работе лучше пить 4 литра, а при тяжелом труде на свежем воздухе - 6-6,5 литра.

«Летом при температуре выше 20°С рекомендуется выпивать примерно 100-200 мл жидкости в час. Исключение составляют люди с проблемами сердечно-сосудистой системы, ожирением, гипертонией, а также те, у кого есть проблемы с почками», - добавили в управлении.