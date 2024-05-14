15 мая в Пензенской области будет комфортная погода

15 мая в Пензенской области прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. О погоде рассказали специалисты регионального гидрометцентра.
В ночь на среду температура воздуха опустится до 0...+5 градусов, будет дуть слабый ветер с северо-востока. Днем потеплеет до +11...+14, но ветер немного усилится, его порывы станут достигать 10 метров в секунду.
В ночные и утренние часы прогнозируются заморозки до -5 градусов. Из-за этого в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности (опасно).
Синоптики Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнили, что на этой рабочей неделе Пензенская область окажется во власти антициклона, существенных осадков не ожидается, а температура начнет постепенно повышаться.
Предки в старину подмечали: если 15 мая восход ясный, то лето будет дождливое.
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