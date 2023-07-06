В Госдуме хотят освободить россиян от платы за возврат на Wildberries

06.07.2023 | 14:15

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о запрете взимания комиссии с покупателя за возврат товара, приобретенного через маркетплейсы. Его разработала группа депутатов «Справедливой России - За правду», сообщают «Известия».

Траты планируется переложить на продавца. Его обяжут возвращать клиенту полную сумму, причем в течение 10 дней.

Депутаты обратили внимание, что россияне заказывают вещи, изучив описание на сайте. Если оно оказывается недостоверным или не дает полного и нужного представления о товаре, возникает право на бесплатный возврат.

По закону «О защите прав потребителей» при отказе от покупки продавец должен вернуть покупателю уплаченную сумму, но не расходы на доставку. Так, Wildberries снимает с жителей Пензенской области по 100 рублей за возврат каждой вещи.

По факту же на маркетплейсах люди каждый раз покупают «кота в мешке». И если описание товара неверно, то пока у продавца нет стимула его исправлять и работать над качеством, ведь доставку оплачивает клиент.