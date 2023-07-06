Сетевое издание|18+|Четверг|6 июл 2023|15:35
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Госдуме хотят освободить россиян от платы за возврат на Wildberries

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о запрете взимания комиссии с покупателя за возврат товара, приобретенного через маркетплейсы. Его разработала группа депутатов «Справедливой России - За правду», сообщают «Известия».

Траты планируется переложить на продавца. Его обяжут возвращать клиенту полную сумму, причем в течение 10 дней.

Депутаты обратили внимание, что россияне заказывают вещи, изучив описание на сайте. Если оно оказывается недостоверным или не дает полного и нужного представления о товаре, возникает право на бесплатный возврат.

По закону «О защите прав потребителей» при отказе от покупки продавец должен вернуть покупателю уплаченную сумму, но не расходы на доставку. Так, Wildberries снимает с жителей Пензенской области по 100 рублей за возврат каждой вещи.

По факту же на маркетплейсах люди каждый раз покупают «кота в мешке». И если описание товара неверно, то пока у продавца нет стимула его исправлять и работать над качеством, ведь доставку оплачивает клиент.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте