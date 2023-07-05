В Пензенской области намерены улучшить качество жизни женщин

05.07.2023 | 14:29

В Пензенской области при региональном правительстве создается совет, который будет реализовывать мероприятия национальной стратегии действий в интересах женщин в 2023-2026 годах.

Возглавит совет министр здравоохранения Вячеслав Космачев, заместителем председателя назначен министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан. Соответствующее распоряжение 3 июля подписал врио председателя правительства Сергей Федотов.

В комплексном плане мероприятий фигурируют профилактика социального неблагополучия (помощь в преодолении трудной жизненной ситуации, в том числе при принятии беременной женщиной решения о том, оставлять ребенка или делать аборт); сохранение здоровья женщин всех возрастов (проведение осмотров не менее 70% девочек 15-17 лет гинекологами, выявление злокачественных новообразований у женщин).

В плане присутствуют и такие пункты, как повышение роли женщин в развитии общества, улучшение качества их жизни (дополнительное профессиональное образование, предоставление мер соцподдежрки); расширение участия женщин в приоритетных направления социально-экономического развития страны (привлечение предпринимательниц к экспортной деятельности, поддержка победительниц олимпиад); укрепление позиций женщин в социально-политической жизни страны (участие в просветительских проектах).

Ранее Вячеслав Космачев констатировал, что в последние годы в Пензенской области фиксируется рост числа женщин, не встающих на учет по беременности.

Как правило, это жительницы региона, которые вели асоциальный образ жизни и не изменяют своим привычкам. Они продолжают курить, употреблять алкоголь, психоактивные вещества на протяжении всего периода вынашивания ребенка. Это неблагоприятно сказывается на состоянии здоровья малышей.

Чиновник подчеркнул, что ситуация требует внимания со стороны властей, и сообщил о решении минздрава усилить контроль за такими женщинами.