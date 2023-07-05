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Общество

С зареченского автомастера хотят взыскать стоимость Jaguar XF

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В Зареченском городском суде рассмотрели дело о сгоревшем Jaguar XF. ЧП случилось на парковке станции техобслуживания, куда иномарку пригнали на ремонт.

9 августа 2022 года владелец автомобиля передал ключи автомеханику, чтобы тот выявил дефекты в машине и устранил их. Специалист проехался на Jaguar, а потом оставил его рядом со СТО. Вскоре иномарка загорелась.

Огонь полностью уничтожил автомобиль. На тот момент его среднерыночная стоимость составляла 737 100 рублей.

«По факту возгорания указанного транспортного средства ФГКУ «Специальное управление ФПС №22 МЧС России» была проведена проверка, по результатам которой составлен рапорт. Причиной возгорания в автомобиле послужило попадание бензина из системы подачи топлива в результате ее разгерметизации на раскаленный выпускной коллектор с последующим его воспламенением», - сообщили в пресс-службе суда.

Владелец посчитал, что потерял машину из-за недосмотра сотрудника СТО и подал иск в суд с требованием взыскать ее стоимость. Ответчик с этим не согласился.

Служители Фемиды внимательно ознакомились с материалами дела и встали на сторону автовладельца. Теперь мастер должен возместить мужчине стоимость Jaguar, а также судебные расходы в размере 4 000 рублей.

Пока решение в силу не вступило. Его можно обжаловать в Пензенском областном суде.

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Источник — фото ЦПП и ОС специального управления ФПС № 22 МЧС России
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