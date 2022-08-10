В Заречном вспыхнул припаркованный Jaguar XF

10.08.2022 | 11:01

В Заречном во вторник, 9 августа, загорелся автомобиль Jaguar XF. ЧП случилось на Транспортной улице.

Сообщение о нем спасатели получили в 14:50.

На вызов откликнулись 11 специалистов. На место они прибыли на трех смецмашинах.

Огонь охватил площадь в 4 кв. м, пожарные ликвидировали его в кратчайшие сроки. В ЧП никто не пострадал.

«Причина пожара устанавливается», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей Специального управления ФПС № 22 МЧС России Кристина Найденова.

Кадры с охваченным огнем автомобилем появились утром 10 августа в группе «Сова авто г. Пенза» соцсети «ВКонтакте». На них видно, что возгорание произошло возле СТО.