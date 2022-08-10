Происшествия

В Заречном вспыхнул припаркованный Jaguar XF

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В Заречном во вторник, 9 августа, загорелся автомобиль Jaguar XF. ЧП случилось на Транспортной улице.

Сообщение о нем спасатели получили в 14:50.

На вызов откликнулись 11 специалистов. На место они прибыли на трех смецмашинах.

Огонь охватил площадь в 4 кв. м, пожарные ликвидировали его в кратчайшие сроки. В ЧП никто не пострадал.

«Причина пожара устанавливается», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей Специального управления ФПС № 22 МЧС России Кристина Найденова.

Кадры с охваченным огнем автомобилем появились утром 10 августа в группе «Сова авто г. Пенза» соцсети «ВКонтакте». На них видно, что возгорание произошло возле СТО.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото 2 Центра противопожарной пропаганды и общественных связей специального управления ФПС № 22 МЧС России
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Гость||

Ужос или ништяк

Гость||

Колхозное гбо, говнозвук? Не там припарковался? Задолжал?

Гость||

Какие же лошары те кто пользуется этими тарантайками...

Имя: Гость
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