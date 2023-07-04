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Общество

ЖК «Лугометрия»: квартира с комфортным платежом и ставкой 1,7%

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Покупка квартиры - важный момент для семьи. Решение о приобретении складывается из многих факторов: расположения дома и наличия доступной инфраструктуры, состояния квартиры, наличия отделки, размера ежемесячного платежа.

Ведущий застройщик в регионе* - группа компаний «Территория жизни» предлагает приобрести жилье с готовой отделкой, кухней и техникой в современном комплексе «Лугометрия». При покупке квартиры в ипотеку размер ежемесячного платежа будет небольшим благодаря программе «Комплексный продукт»**, которую компания реализует совместно с банком «ВТБ».

Для наглядности можно рассчитать все на конкретном примере. Молодая семья хочет максимально выгодно использовать материнский капитал и улучшить жилищные условия. Для такого сценария есть вариант покупки двухкомнатной квартиры с готовой отделкой площадью 51,3 кв. м. Благодаря невысокой ставке размер платежа составит 11 628 рублей в месяц***.

Если семья располагает достаточной жилплощадью, но решила использовать капитал для покупки жилья для детей к моменту их совершеннолетия, можно приобрести просторную «однушку». При этом размер платежа составит 6 330 рублей****. Такой платеж позволит сэкономить средства, а не тратиться на ремонт.

В июле при покупке квартиры в строениях № 13 и 14 с выходом на пешеходный бульвар клиент получает отделку Smart Pro***** в подарок. Она включает в себя полностью укомплектованную ванную и санузел, натяжные потолки с точечными светильниками, ламинат светлых тонов, межкомнатные двери, кухонный модуль и стиральную машину. Гарантия от производителя - 5 лет.

Чтобы оценить качество отделки, можно посетить виртуальный тур по квартире.

Есть возможность выбрать жилье как на этапе строительства, так и в уже сданном доме. При покупке в строении № 11 ключи выдают сразу после регистрации сделки, так что можно сразу переехать.

Еще одно преимущество - сам жилой комплекс «Лугометрия». Это новый проект от ГК «Территория жизни», который соединяет в себе красоту и эстетику природы и практичность городской инфраструктуры.

«Лугометрия» - новый современный комплекс комфорт-класса. В домах - просторные подъезды, бесшумные лифты, оформленные дизайнерами фасады и холлы. Во дворах - свободное от машин пространство с прогулочными зонами. Внутри двора - несколько зон для активного и спокойного отдыха, развивающие детские площадки, несколько видов тренажеров. Вся территория выполнена в едином стиле, близком к природным мотивам.

Украшением комплекса станет единая пешеходная прогулочная зона с зелеными ландшафтами, которая соединит все дворы и станет центром притяжения для жителей района.

Более подробно о действующих акциях и предложениях можно узнать в офисах продаж, которые работают без перерывов и выходных, с 9:00 до 21:00. Персональный менеджер подберет наиболее подходящий вариант квартиры, а ипотечный брокер - выгодные условия для покупки.

Подыскать и забронировать квартиру можно на сайте территорияжизни.рф или по телефону 203-000. Адреса офисов продаж: улица 65-летия Победы, 29; улица Ульяновская, 91а.

*ГК «Территория жизни» занимает первое место по объемам текущего строительства на 01.07.2023 по данным ресурса ЕРЗ.РФ.

**Ипотеку предоставляет банк «ВТБ» (ПАО), генеральная лицензия № 1000 от 08.07.2015. Первоначальный взнос - 15%. Срок кредита - до 30 лет, ставка - от 1,7% до ввода дома в эксплуатацию при условии проведения электронной регистрации сделки. После ввода дома в эксплуатацию ставка - 5,7%. Минимальная сумма кредита - от 600 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб. Действие акции распространяется на строения № 13, 14, 15, 16.

***Расчет представлен для двухкомнатной квартиры площадью 51,3 кв. м в строении № 14 ЖК «Лугометрия» по адресу: г. Пенза, ул. Побочинская. Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 8». Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф.

****Расчет представлен для однокомнатной квартиры площадью 32,4 кв. м в строении № 13 ЖК «Лугометрия» по адресу: г. Пенза, ул. Побочинская. Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 8». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

*****В рамках акции «Отделка в подарок» клиент может приобрести квартиру с готовой отделкой Smart Pro», в которую входят межкомнатные двери, натяжные потолки с точечными светильниками, настенная и напольная плитка, ламинат светлых тонов, стиральная машина и полностью укомплектованный санузел с сантехникой. В акции участвуют квартиры, расположенные в строениях № 13 и 14, по адресу: РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Побочинская. Количество квартир ограничено. Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 8», проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

Реклама, заказчик - ООО «КМ».

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