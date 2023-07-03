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Общество

В Средней Елюзани более 350 детей остаются не привитыми от кори

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В селе Средняя Елюзань Городищенского района более 350 детей остаются не привитыми от кори из-за отказа родителей от вакцинации.

Об этом замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева рассказала в понедельник, 3 июля.

«Решающим, доступным и эффективным методом борьбы с инфекцией является вакцинация. Сложности в данной ситуации добавляются тем, что все заболевшие в селе не были привиты. Поэтому за прошедшие выходные шла активная работа по иммунизации населения. Привито 225 человек взрослых и 43 ребенка», - уточнила она.

Воробьева добавила, что сейчас в селе выполняются противоэпидемические мероприятия.

«Медики проводят подворные обходы, наблюдают за контактными, осуществляют вакцинацию, кому возможно. Главное сейчас - не допустить распространения кори за пределы населенного пункта», - пояснила замминистра.

Она напомнила, что заболевание распространяется воздушно-капельным путем и может привести к тяжелым последствиям. Поэтому при первых признаках кори необходима изоляция, отметили в пресс-службе регионального минздрава.

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