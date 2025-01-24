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Из жизни

На окраине Пензы горожане заметили лису

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Поздним вечером четверга, 23 января, жители Пензы заметили на улице Бутузова лисицу. Кадры с лесной гостьей появились в Сети. Животное, словно позируя, позволило снять себя на камеру, а затем скрылось.

«Бегает лиса у проезжей части. Будьте осторожны», - написал автор видео.

Мнения комментаторов разделились. Одним понравилось увиденное: «Добренькая, никого не трогает», «Какая хорошенькая, хвостик пушистый», «Кушать хочет, вот и вышла. Дайте поесть ей».

Другие отметили, что лиса может быть переносчиком смертельно опасной инфекции. «При бешенстве у зараженного животного постепенно пропадает страх, поэтому они выходят к людям. Здоровая лисица очень осторожная и вряд ли выйдет на прямой контакт с человеком», - указал участник обсуждения.

Это не первый случай, когда лисы заходят в городскую черту. Так, 6 ноября пензенцы заметили зверька в районе Олимпийской аллеи.

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Источник — видео «Пенза новости»
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