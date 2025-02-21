Ситуацию с метапневмовирусом в России держат под контролем

21.02.2025 | 16:51

Ситуация по метапневмовирусной инфекции в России находится под контролем. Об этом в пятницу, 21 февраля, заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что метапневмовирусная инфекция впервые была идентифицирована в 2001 году, однако вирус циркулировал среди населения как минимум с конца 1950-х. В России тестирование на метапневмовирус ведется с 2010 года.

Заболевание передается воздушно-капельным путем и через загрязненные поверхности. Типичными симптомами являются повышение температуры, кашель и насморк. В некоторых случаях инфекция может привести к пневмонии.

В начале января Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости метапневмовирусом в Китае.

21 февраля телеграм-канал Shot проинформировал: медики подтвердили наличие метапневмовируса в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай. По статистике, больше половины заболевших - дети.

«В настоящее время ситуация с метапневмовирусной инфекцией в России остается стабильной. В зимний период наблюдается сезонный рост числа случаев заболеваний, вызванных острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Это связано с повышенной влажностью и низкими температурами, которые способствуют их распространению», - объяснили в РПН.

Эксперты напомнили, что соблюдение элементарных правил безопасности поможет снизить риск заболевания. Необходимо регулярно тщательно мыть руки с мылом, избегать контактов с людьми, имеющими симптомы респираторных инфекций, и регулярно проводить уборку и дезинфекцию поверхностей дома и на рабочем месте.

Ранее академик РАН вирусолог Виталий Зверев заявил, что среди остальных ОРВИ метапневмовирус занимает не более 1%. Он особенно опасен для детей младше года, у которых заболевание может протекать с пневмонией, а также для пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями.

В свою очередь, иммунолог Николай Крючков призвал при любой острой респираторной вирусной инфекции носить маски, чтобы не заразить окружающих.