В Пензе предлагают запретить точкам общепита торговать пивом по ночам

30.06.2023 | 10:44

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 30 июня, депутаты подняли вопрос о круглосуточных точках в жилых домах, в которых торгуют пивом на розлив. По мнению народных избранников, их работа нарушает право граждан на спокойную жизнь.

Начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк назвала тему животрепещущей. По ее словам, если магазинам на федеральном уровне запрещено реализовывать алкогольную продукцию, то предприятиям общепита - нет.

Однако у регионов есть право устанавливать ограничения, в том числе запрет на деятельность, для точек общепита, расположенных в многоквартирных домах.

«Но при этом мы должны учитывать, что много таких предприятий не имеют нареканий и соблюдают все требования законодательства», - подчеркнула она.

По словам Ольги Жовтяк, в адрес губернатора направлено письмо с просьбой доработать данную норму, детализировав режим работы «разливаек».

«Это снимет ряд проблем с предприятиями, специализирующимися на реализации пива. Остальной ассортимент в них идет сопутствующим. Вчера мы направили предложения об ограничении их работы в ночное время», - пояснила Ольга Жовтяк.

Она добавила, что если на уровне пензенского Заксобра такое решение не будет принято, то инициатива может быть выведена на федеральный уровень, поскольку, по ее словам, эта проблема стоит во многих регионах.