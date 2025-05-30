В июне в Пензе два дня не будут продавать спиртное

30.05.2025 | 13:42

В пензенских школах 26 июня пройдет выпускной вечер для учеников 9-х классов, а 28-го - для 11-х. В связи с праздником в эти дни не будут продавать алкогольные напитки.

Региональное законодательство ограничивает торговлю спиртным на праздник последнего звонка, в дни выпускных и на 1 Сентября.

Соответствующее постановление главы Пензы Олега Денисова подготовлено и проходит антикоррупционную экспертизу. В документе говорится, что руководители организаций и индивидуальные предприниматели во время проведения выпускных вечеров 26 и 28 июня с 8:00 до 23:00 должны строго соблюдать запрет.

Сотрудники районных администраций проинформируют об этом руководителей объектов, торгующих спиртным. Полиция, в свою очередь, в эти дни усилит контроль работы таких точек.

23 мая, накануне последнего звонка, пензенских предпринимателей, ранее допускавших продажу спиртного в дни запрета, собрали в мэрии и напомнили о персональной ответственности и санкциях.

Тем не менее в день праздника выявились факты продажи алкогольной продукции несмотря на запрет. Нарушителям грозят штрафы: для должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей, на юридических - от 100 000 до 300 000. А за продажу алкоголя несовершеннолетним - от 100 000 до 200 000 рублей для должностных лиц и от 300 000 до 500 000 - для юридических.