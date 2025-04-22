В Пензе начали ставить таблички «Купаться запрещено»

22.04.2025 | 15:21

В Первомайском районе сотрудники администрации и управления по делам ГОЧС разместили знаки «Купаться запрещено».

Таблички установлены у водоемов, расположенных в районе улиц Совхоз-Техникум, Ленинский Мехлесхоз, Ростовской, Чиликанова, Локтионова, Пограничного проезда.

Участники рейдов объяснили отдыхающим, какую опасность представляет плавание в необорудованных местах.

Кроме того, горожан предупредили, что несовершеннолетние не должны находиться на берегу без взрослых.

«При нахождении у воды запрещается взбираться на технические и предупредительные знаки, подавать крики ложной тревоги, а также оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может нанести травму отдыхающим, загрязнять и засорять водоемы», - напомнили в мэрии Пензы.