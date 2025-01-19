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Общество

Продажу вейпов могут полностью запретить уже весной

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Законопроект о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей могут рассмотреть уже в марте, на весенней сессии Госдумы РФ.

Об этом пишут федеральные СМИ. Инициаторы предложили запретить оптовую и розничную торговлю «никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотиносодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления».

«Основной причиной принятия данной меры стало стремительное увеличение числа пользователей данных устройств, особенно среди подростков, слабый контроль со стороны надзорных органов из-за введенного Правительством РФ моратория на внеплановые проверки, несмотря на существующие ограничительные нормы. Устройства для потребления никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей представляют значительную угрозу для здоровья, вызывая развитие зависимости, серьезные респираторные заболевания, повышается риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», - говорится в пояснительной записке документа, размещенной в думской базе.

По мнению авторов, молодые люди, пристрастившиеся к вейпу, далее склонны переходить к табакокурению со всеми его вредными последствиями.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале напомнил о том, что уже принят закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Проанализировав практику применения, он пришел к выводу, что этого недостаточно.

Спикер запустил опрос среди своих подписчиков, поддержат ли они запрет продажи вейпов для всех. 74% проголосовали за, 18% высказались против.

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