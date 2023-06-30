МУП «Пензенские бани» предлагают передать минздраву

В пятницу, 30 июня, на сессии городской думы депутат Александр Смирнов предложил передать МУП «Пензенские бани» под управление регионального министерства здравоохранения.
Он аргументировал свою инициативу тем, что «предприятие призвано улучшать социально-эпидемиологическую ситуацию и в целом влияет на здоровье жителей города».
Председатель гордумы Владимир Мутовкин заявил, что, если региональный Заксобр примет такое решение, то полномочия по регулированию деятельности данного МУПа обязательно передадут.
Александр Смирнов отметил: можно не ждать, а самим обратиться с предложением в областной парламент, а уж «согласится Заксобр или не согласится - другой вопрос».
«Хорошо, этот вопрос надо законодательно проработать», - согласился Владимир Мутовкин.
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