МУП «Пензенские бани» предлагают передать минздраву

30.06.2023 | 10:33

В пятницу, 30 июня, на сессии городской думы депутат Александр Смирнов предложил передать МУП «Пензенские бани» под управление регионального министерства здравоохранения.

Он аргументировал свою инициативу тем, что «предприятие призвано улучшать социально-эпидемиологическую ситуацию и в целом влияет на здоровье жителей города».

Председатель гордумы Владимир Мутовкин заявил, что, если региональный Заксобр примет такое решение, то полномочия по регулированию деятельности данного МУПа обязательно передадут.

Александр Смирнов отметил: можно не ждать, а самим обратиться с предложением в областной парламент, а уж «согласится Заксобр или не согласится - другой вопрос».

«Хорошо, этот вопрос надо законодательно проработать», - согласился Владимир Мутовкин.