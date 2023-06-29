В Пензенской области уточняют данные по аварийным домам

В Министерстве ЖКХ и ГЗН Пензенской области идет проверка сведений о помещениях, признанных аварийными за последние 6 лет.
Сотрудники управления модернизации жилищного фонда вместе с представителями администраций ежедневно уточняют данные, внесенные в соответствующий реестр.
Работа предстоит большая: с 1 января 2017 года по 1 января 2023-го в 24 муниципальных образованиях региона были признаны аварийными 238 домов.
Площадь жилых помещений в зданиях, требующих расселения в связи с физическим износом, составляет 101,04 тыс. кв. м.
«С целью уточнения данных проверяются документы, на основании которых было принято решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», - пояснили в пресс-службе министерства.
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