В Пензенской области уточняют данные по аварийным домам

29.06.2023 | 14:42

В Министерстве ЖКХ и ГЗН Пензенской области идет проверка сведений о помещениях, признанных аварийными за последние 6 лет.

Сотрудники управления модернизации жилищного фонда вместе с представителями администраций ежедневно уточняют данные, внесенные в соответствующий реестр.

Работа предстоит большая: с 1 января 2017 года по 1 января 2023-го в 24 муниципальных образованиях региона были признаны аварийными 238 домов.

Площадь жилых помещений в зданиях, требующих расселения в связи с физическим износом, составляет 101,04 тыс. кв. м.

«С целью уточнения данных проверяются документы, на основании которых было принято решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», - пояснили в пресс-службе министерства.