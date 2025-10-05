После пожара в бараке в Терновке завели уголовное дело

05.10.2025 | 16:40

Председатель СКР Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией жителей аварийного двухэтажного барака на улице Межрайонной в Терновке.

Ранее в Сети появилась информация о том, что здание 1961 года постройки находится в непригодном состоянии, несущие конструкции и перекрытия между этажами разрушаются, инженерные системы изношены. В 2017-м строение признали аварийным и подлежащим сносу, но людей так и не расселили.

«Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли, мер к разрешению ситуации не принимается», - сообщили СКР.

30 сентября из-за короткого замыкания в бараке случился пожар. Спасаясь от огня, из окна выпрыгнула 76-летняя пенсионерка. Ее ловила стоявшая внизу группа людей.

В СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело. Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя регионального ведомства Петра Юдина доклад о ходе его расследования и установленных обстоятельствах.