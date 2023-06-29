От подрядчика потребовали ускорить ремонт улицы Рябова

29.06.2023 | 09:21

Работы на улице Рябова необходимо ускорить. Чтобы не сорвать сроки сдачи, на объекте нужно задействовать больше техники и людей.

На это подрядчику указал глава Пензы Александр Басенко. В среду, 28 июня, он проверил ход ремонта улицы.

«Согласно договору, срок окончания работ - 20 июля. Градоначальник нацелил представителей подрядной организации на усиление темпов работ, чтобы завершить ремонт к указанной дате», - сообщили в пресс-службе мэрии.

По первоначальному плану улицу Рябова должны были сдать к 5 июня, однако сделать это не удалось.

«Перенос сроков возник в связи с тем, что в процессе ремонта были выявлены инженерные сети, которые отсутствовали в исполнительной документации», - пояснили тогда в мэрии.

Далее была обозначена другая дата. В администрации города сообщили, что контракт с подрядчиком продлили до начала августа.

Известно, что специалисты обновят 1 900 метров проезжей части улицы Рябова. Работы начались весной 2022-го. Ремонт обойдется в 311 млн рублей.