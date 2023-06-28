Сетевое издание|18+|Четверг|29 июн 2023|02:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Заречном наказали мужчину, прогнавшего приставов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жителя Заречного наказали рублем за то, что помешал работе судебных приставов. Мужчина посчитал это несправедливым и не стал платить штраф.

Все случилось в феврале 2023 года. К горожанину пришли судебные приставы, у которых было постановление о принудительном приводе. С документом зареченец был ознакомлен, однако предпочел остаться дома и стал сопротивляться служителям закона.

«Мужчина возмутился фактом вынесения постановления, размахивал руками, пытался оттеснить судебных приставов от входной двери своей квартиры и укрыться в ней. Тем самым гражданин воспрепятствовал должностным лицам органа, уполномоченного на осуществление функций по обеспечению установленного порядка деятельности судов», - рассказали в пресс-службе Зареченского городского суда.

Мировой судья признал мужчину виновным и оштрафовал его на 1 000 рублей. С решением зареченец не согласился и подал жалобу.

Горожанин и его представитель объяснили на заседании, что судебные приставы действовали незаконно, неверно составили документы по делу и неправильно истолковали действия зареченца.

«Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела об административном правонарушении, проверив обоснованность доводов, изложенных в жалобе, суд решил постановление мирового судьи оставить без изменения, жалобу защитника - без удовлетворения», - добавили в пресс-службе.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте