В Заречном наказали мужчину, прогнавшего приставов

28.06.2023 | 16:37

Жителя Заречного наказали рублем за то, что помешал работе судебных приставов. Мужчина посчитал это несправедливым и не стал платить штраф.

Все случилось в феврале 2023 года. К горожанину пришли судебные приставы, у которых было постановление о принудительном приводе. С документом зареченец был ознакомлен, однако предпочел остаться дома и стал сопротивляться служителям закона.

«Мужчина возмутился фактом вынесения постановления, размахивал руками, пытался оттеснить судебных приставов от входной двери своей квартиры и укрыться в ней. Тем самым гражданин воспрепятствовал должностным лицам органа, уполномоченного на осуществление функций по обеспечению установленного порядка деятельности судов», - рассказали в пресс-службе Зареченского городского суда.

Мировой судья признал мужчину виновным и оштрафовал его на 1 000 рублей. С решением зареченец не согласился и подал жалобу.

Горожанин и его представитель объяснили на заседании, что судебные приставы действовали незаконно, неверно составили документы по делу и неправильно истолковали действия зареченца.

«Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела об административном правонарушении, проверив обоснованность доводов, изложенных в жалобе, суд решил постановление мирового судьи оставить без изменения, жалобу защитника - без удовлетворения», - добавили в пресс-службе.