В Городище нарколога осудили за выдачу рецептов посторонним

Бывшего психиатра-нарколога Городищенской районной больницы осудили за получение взяток. 45-летняя женщина выписывала рецепты на препараты с сильнодействующим веществом, не имея на то оснований.

С осени 2022 года по начало 2023-го медик передала своей знакомой 58 рецептов, оформленных на посторонних лиц. По ним выдавалось лекарство, которое получатели использовали в качестве обезболивающего.

За каждый лист врачу платили 800 рублей (всего - 46 400).

Женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Ей назначили наказание в виде 3 с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

Деньги, полученные преступным путем, конфисковали в доход государства, сообщили в пресс-службе судебной системы Пензенской области.

