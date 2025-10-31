38 жителей Кузнецка и Пензы стали жертвами «соцработников»

31.10.2025 | 11:53

Кузнецкий районный суд вынес приговор 3 мужчинам 36, 37 и 33 лет. Первый - уроженец Омской области, двое других - Тюмени. Их обвинили в мошенничестве, жертвами стали люди преклонного возраста.

Согласно материалам дела, с июля 2023 года по февраль 2024-го злоумышленники находили базу данных пенсионеров в Пензе и Кузнецке или делали поквартирный обход в поисках жертв и предлагали приобрести по завышенной цене многофункциональный бытовой электроприбор «Архимед».

Мужчины представлялись соцработниками, предъявляли удостоверения и заявляли, что их товар - прибор медицинского назначения. Чтобы вызвать доверие, мошенники проводили «диагностику» этим аппаратом, рассказывали о якобы выявленном им заболевании, а затем успокаивали возможностью вылечиться при помощи «Архимеда».

Злоумышленники предлагали купить прибор за 30 000 рублей (фактическая стоимость - 1 500 рублей). Пенсионеры отказывались брать, тогда мужчины делали скидку и цена снижалась до 10 000 - 20 000 рублей. Жертвы соглашались, и мошенники оставляли им аппарат, информационные письма и товарные чеки.

Одна из пострадавших, 83-летняя кузнечанка, приобрела прибор за 15 000 рублей у 36-летнего злоумышленника. Передав деньги, пенсионерка поинтересовалась у мужчины, где находится организация, в которой он работает. Мошенник ответил, что на улице Карла Маркса. Это насторожило женщину: такой улицы в Кузнецке нет.

Догадавшись, что перед ней аферист, пенсионерка потребовала вернуть деньги и забрать прибор, но тот побежал к двери. Пожилая кузнечанка пыталась остановить его, схватила за полу куртки, однако мужчина ударил ее по руке и скрылся.

Всего 36-летний участник банды совершил 23 мошенничества и грабеж, его 37-летний подельник – 13 мошенничеств, 33-летний - 4.

«Один из эпизодов был совершен группой лиц», - рассказали в пресс-службе Пензенского областного суда.

От действий банды пострадали 38 человек.

При вынесении приговора суд учел, что мужчины раскаялись в содеянном и добровольно возместили ущерб.

36-летнего мошенника отправили в колонию общего режима на 3 года и 6 месяцев, 37-летнего - в колонию-поселение на 10 месяцев. 33-летнему подсудимому назначили 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Мужчины обжаловали приговор. Судебная коллегия по уголовным делам областного суда сочла наказания законными и обоснованными и оставила апелляцию без удовлетворения.