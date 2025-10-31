В Пензенской области мужчину с деменцией обязали сдать права

31.10.2025 | 19:31

В Никольском районе прокурор добился, чтобы водитель с деменцией больше не смог садиться за руль автомобиля.

Служитель закона обратился в суд. Выяснилось, что мужчина с 2024 года состоит на учете у врача-психиатра. Диагноз - деменция при болезни Альцгеймера с ранним началом (относится к расстройствам психики и поведения, с его наличием противопоказано водить машину).

«При таких обстоятельствах управление автотранспортными средствами создает угрозу для жизни и здоровья неопределенного круга лиц», - заключили в Никольском районном суде.

Было принято решение прекратить действие прав.

Мужчину обязали сдать водительское удостоверение в отделение ГИБДД.