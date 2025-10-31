В Пензенской области мужчину с деменцией обязали сдать права

В Никольском районе прокурор добился, чтобы водитель с деменцией больше не смог садиться за руль автомобиля.
Служитель закона обратился в суд. Выяснилось, что мужчина с 2024 года состоит на учете у врача-психиатра. Диагноз - деменция при болезни Альцгеймера с ранним началом (относится к расстройствам психики и поведения, с его наличием противопоказано водить машину).
«При таких обстоятельствах управление автотранспортными средствами создает угрозу для жизни и здоровья неопределенного круга лиц», - заключили в Никольском районном суде.
Было принято решение прекратить действие прав.
Мужчину обязали сдать водительское удостоверение в отделение ГИБДД.
Новости по теме
- В Городище нарколога осудили за выдачу рецептов посторонним
- 38 жителей Кузнецка и Пензы стали жертвами «соцработников»
- В районе улицы 40 лет Октября Daewoo Lanos столкнулся с фурой
- Водителям могут разрешить выбирать госномера для машин
- Осужденный за пьяную езду пензенец остался без Chevrolet Niva
- За руль автобуса в Заречном впервые посадили женщину
- В Пензе пенсионерку осудили за 12 преступлений
- В Пензе хотят заменить контроллеры светофоров на нескольких улицах
- В Пачелмском районе мужчину осудили за выходку с наручниками
- Пензенец не смог вернуть в магазин дорогостоящую видеокарту
Последние новости
- В Пензе пенсионерку осудили за 12 преступлений
- В Пачелмском районе мужчину осудили за выходку с наручниками
- Пензенец не смог вернуть в магазин дорогостоящую видеокарту
- В Каменке оштрафовали пензенца, торговавшего панамами
- В Спасске мужчину после пожара обязали отремонтировать подъезд
- В Пензе водитель троллейбуса через суд добился назначения пенсии
- Суд обязал дроппера вернуть деньги бойцу СВО из Лунинского района
- Вадим Супиков помог решить проблему жителей улицы Тарханова
- В Пензе приехавшего на учебу мигранта наказали за подработку
- Из сквера на улице Ново-Казанской украли недавно посаженную ель
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!