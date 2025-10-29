В Пензе отец и сын захотели заработать на больном призывнике

29.10.2025 | 10:24

В Пензе осудили 56-летнего мужчину и его 26-летнего сына. Они за деньги пообещали горожанину содействие в освобождении его от призыва на военную службу.

Как установило следствие, в августе 2023-го отец и сын узнали от своего знакомого об одном молодом человеке, который имеет проблемы со здоровьем и хочет быть зачисленным в запас. Мужчины решили обогатиться за его счет.

Они связались с этим пензенцем и предложили ему помощь в решении вопроса. Свои услуги злоумышленники оценили в 600 000 рублей.

Призывник начал проходить военно-врачебную комиссию, а отец и сын, создавая видимость активных действий, якобы контролировали этот процесс, получили от него ряд документов, встречались с его матерью. На самом деле никакой помощи они молодому человеку не оказывали.

Призывная комиссия на законных основаниях зачислила горожанина в запас, освободив от военной службы по состоянию здоровья. В начале 2024-го он получил военный билет.

Узнав об этом, злоумышленники потребовали от молодого человека оговоренную сумму за то, что вопрос с зачислением в запас был решен якобы с их помощью. Но горожанин не поверил, подозревая, что отец и сын ввели его в заблуждение. О мошенничестве он сообщил правоохранителям.

В феврале 2024-го злоумышленников задержали сотрудники регионального УФСБ.

«Подсудимые свою вину в совершении преступления не признали, пояснив, что хотели помочь потерпевшему в прохождении призывной комиссии, обратившись к специалистам из компании «ПризываНет», однако сделать это по определенным причинам не получилось», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Мужчинам назначили наказание в виде принудительных работ на срок 3 года и 6 месяцев. Из их зарплаты будут удерживать в доход государства 15%.

Осужденные обжаловали приговор. Коллегия по уголовным делам областного суда оставила его без изменения.