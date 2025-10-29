В Пензе отец и сын захотели заработать на больном призывнике

В Пензе осудили 56-летнего мужчину и его 26-летнего сына. Они за деньги пообещали горожанину содействие в освобождении его от призыва на военную службу.
Как установило следствие, в августе 2023-го отец и сын узнали от своего знакомого об одном молодом человеке, который имеет проблемы со здоровьем и хочет быть зачисленным в запас. Мужчины решили обогатиться за его счет.
Они связались с этим пензенцем и предложили ему помощь в решении вопроса. Свои услуги злоумышленники оценили в 600 000 рублей.
Призывник начал проходить военно-врачебную комиссию, а отец и сын, создавая видимость активных действий, якобы контролировали этот процесс, получили от него ряд документов, встречались с его матерью. На самом деле никакой помощи они молодому человеку не оказывали.
Призывная комиссия на законных основаниях зачислила горожанина в запас, освободив от военной службы по состоянию здоровья. В начале 2024-го он получил военный билет.
Узнав об этом, злоумышленники потребовали от молодого человека оговоренную сумму за то, что вопрос с зачислением в запас был решен якобы с их помощью. Но горожанин не поверил, подозревая, что отец и сын ввели его в заблуждение. О мошенничестве он сообщил правоохранителям.
В феврале 2024-го злоумышленников задержали сотрудники регионального УФСБ.
«Подсудимые свою вину в совершении преступления не признали, пояснив, что хотели помочь потерпевшему в прохождении призывной комиссии, обратившись к специалистам из компании «ПризываНет», однако сделать это по определенным причинам не получилось», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.
Мужчинам назначили наказание в виде принудительных работ на срок 3 года и 6 месяцев. Из их зарплаты будут удерживать в доход государства 15%.
Осужденные обжаловали приговор. Коллегия по уголовным делам областного суда оставила его без изменения.
Новости по теме
- В Пензенской области мужчину с деменцией обязали сдать права
- В Городище нарколога осудили за выдачу рецептов посторонним
- 38 жителей Кузнецка и Пензы стали жертвами «соцработников»
- Осужденный за пьяную езду пензенец остался без Chevrolet Niva
- У россиян выманивают деньги под предлогом проверки их подлинности
- В Пензе пенсионерку осудили за 12 преступлений
- В Пачелмском районе мужчину осудили за выходку с наручниками
- Пензенец не смог вернуть в магазин дорогостоящую видеокарту
- В Пензе оштрафовали на 600 000 руб. самарскую транспортную компанию
- В Спасске мужчину после пожара обязали отремонтировать подъезд
Последние новости
- В Городище нарколога осудили за выдачу рецептов посторонним
- 38 жителей Кузнецка и Пензы стали жертвами «соцработников»
- 14-летний кузнечанин прокатился на чужой иномарке и попал в ДТП
- Осужденный за пьяную езду пензенец остался без Chevrolet Niva
- Пензячка не завершила сеанс в банкомате и потеряла 50 000 рублей
- Ревнивая кузнечанка отправила соперницу в больницу
- Банда дропперов тратила доход на машины и заграничный отдых
- Зареченец вместе с покупками забрал из магазина ящик для пожертвований
- Городищенец пошел на преступление после лечения в Пензе
- Пензенец получил марихуану в подъезде и сразу был задержан
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!