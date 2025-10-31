В Пензенской области нашли 7 поддельных банкнот

В пензенском отделении Банка России рассказали, сколько поддельных купюр нашли в регионе в период с июля по сентябрь.
Всего было выявлено 7 банкнот: 4 номиналом 5 000 рублей, 2 - по 1 000 и 1 - 2 000. Общая сумма - 24 000 рублей.
При этом за первые 3 месяца 2025 года на территории области обнаружили фальшивые купюры на 22 000.
Специалисты напомнили, как отличить настоящие деньги без спецоборудования.
«На просвет можно увидеть водяной знак и защитную нить, на ощупь - выявить элементы с повышенным рельефом. А при изменении угла зрения на банкноте станут заметны скрытые изображения, многоцветные радужные полосы или цифры», - объяснили эксперты.
Полный список защитных признаков приведен здесь.
