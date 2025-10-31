Общество

В Пензенской области нашли 7 поддельных банкнот

Печать
Telegram

В пензенском отделении Банка России рассказали, сколько поддельных купюр нашли в регионе в период с июля по сентябрь.

Всего было выявлено 7 банкнот: 4 номиналом 5 000 рублей, 2 - по 1 000 и 1 - 2 000. Общая сумма - 24 000 рублей.

При этом за первые 3 месяца 2025 года на территории области обнаружили фальшивые купюры на 22 000.

Специалисты напомнили, как отличить настоящие деньги без спецоборудования.

«На просвет можно увидеть водяной знак и защитную нить, на ощупь - выявить элементы с повышенным рельефом. А при изменении угла зрения на банкноте станут заметны скрытые изображения, многоцветные радужные полосы или цифры», - объяснили эксперты.

Полный список защитных признаков приведен здесь.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети