Пензенец не смог вернуть в магазин дорогостоящую видеокарту

В Пензе покупателю не удалось добиться возврата денег за сломанную видеокарту, на которую он потратил 254 999 рублей. На устройство действовала гарантия, но мужчине в приеме товара отказали.

Пензенец купил GeForce RTX 3080 Ventus 3х в мае 2021-го с 3-годовой гарантией. Однако в процессе эксплуатации (просмотр фильмов и игры) пропало изображение.

«Истец обратился в сервисный центр в мае 2024-го за гарантийным обслуживанием для ремонта, однако в июне получил отказ из-за следов коррозии элементов», - сообщили в Октябрьском районном суде.

Горожанин подал в претензию продавцу на расторжение договора и возврат стоимости. Тот не отреагировал.

Тогда мужчина обратился в суд. После экспертизы выяснилось, что в карту попала жидкость, также при исследовании выявили признаки вскрытия и следов от воздействия инструмента на шлицах головок крепежных винтов.

Истец утверждал, что дефекты могли возникнуть после передачи устройства суду. Но его доводы отклонили, так как эти же повреждения указаны в заключении сервисного центра, куда он обращался ранее.

«Доказательств того, что повреждения в виде коррозии возникли после передачи товара в сервисный центр, истцом не представлено.

Решением исковые требования оставлены без удовлетворения», - рассказали в суде.