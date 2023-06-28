В ЕР запустили программу по обучению правилам оказания медпомощи

28.06.2023 | 19:30

В больницах и госпиталях отработали более 800 медиков-волонтеров и 1 200 активистов МГЕР и «Волонтерской роты» - их опыт стал основой для необходимых законодательных изменений в сфере здравоохранения.

Как сообщает ER.ru, с начала СВО «Единая Россия» организовала отдельное направление гуманитарной миссии в новых регионах - медицинское. За это время на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях местным медикам помогали более 2 тысяч человек. Это врачи российских учреждений здравоохранения, медсестры, студенты-медики.

Ежедневно с июня 2022 года помощь пациентам и врачам больницы интенсивного лечения в Мариуполе, больницы им. Калинина в Донецке, военного госпиталя в Луганске, а также жителям Херсонской области в пунктах временного размещения оказывают волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты».

Подготовить их к работе в медучреждениях новых регионов помогают специально организованные «Единой Россией» курсы.

«По линии Минздрава обучаем врачей, медсестер, студентов медицинских вузов и колледжей современным правилам оказания первой помощи. Опыт военной медицины показал, что от человека, который первым приходит на помощь бойцу, зависит не только его жизнь, но и судьба его семьи. Все армейские достижения по оказанию первой помощи нужно изучать и перенимать гражданским ведомствам», - отметил депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Хубезов.

Он координировал работу медиков-волонтеров на Донбассе с первых дней СВО. С началом мобилизации ушел на фронт, служил в военном госпитале вблизи линии фронта в ЛНР. В конце мая Дмитрий Хубезов попросил освободить его от поста председателя комитета Госдумы по охране здоровья, чтобы вернуться в зону СВО.

«По линии «Единой России» вместе с коллегами из партийного проекта «Здоровое будущее» планируем внести новое положение народной программы - обучение современным и эффективным правилам оказания первой помощи всех жителей страны», - пояснил он.

Отвечать за создание единых программ обучения, подготовку инструкторов, обновление теоретических знаний, внедрение современных практических умений будет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

С начала СВО пензенское отделение «Единой России» присоединилось к помощи жителям новых территорий и военнослужащим. Почти еженедельно из региона отправляются фуры с продуктами, предметами гигиены, одеждой и всем необходимым для повседневной жизни, стройматериалами, оборудованием, а также лекарствами.

В новых регионах работают и пензенские врачи-волонтеры. Они оказывают помощь бойцам и мирным жителям прифронтовых территорий.

«Наши врачи помогают обследовать местных жителей на Донбассе, пострадавших от осколков снарядов, оперируют раненых бойцов, а также лечат детей и взрослых. В рамках гуманитарной миссии мы отправляем в больницы, поликлиники и санчасти грузы с медикаментами, собранными жителями Пензы и области», - перечислил руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева Михаил Макаров.