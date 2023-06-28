Активистов, сообщающих в чат-бот о пьяных водителях, будут поощрять

28.06.2023 | 13:09

В среду, 28 июня, руководитель управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков рассказал о том, как можно оперативно предотвратить беду.

Для этого уже второй год действует информационный проект «Сообщи о нетрезвом водителе». Сообщения принимаются в чат-бот.

«Любой гражданин может скачать QR-код - он размещен на наших патрульных машинах, в магазинах, в «Одноклассниках», «ВКонтакте», Telegram. Скачав программу, гражданин входит в обратную связь с Госавтоинспекцией и может сообщить, что в данный момент тот или иной водитель управляет автомобилем в состоянии опьянения - наркотического или алкогольного», - рассказал Антон Шматков во время прямого эфира, организованного центром управления регионом.

При этом активист видит только свою связь с инспекцией, сообщения других подписчиков ему недоступны. Если водитель будет задержан, он увидит отчет об этом.

«Данный гражданин остается анонимным. В этом чат-боте на постоянной основе только сотрудники Госавтоинспекции. Ведь мы не знаем, откуда пойдет информация: из Беково или из Пензы. Поэтому все сотрудники ДПС подключены к этому сервису», - уточнил Антон Шматков.

Он добавил, что в последнее время активность пользования чат-ботом возросла.

«У нас есть небезразличные граждане, которые понимают, что человек в неадекватном состоянии может причинить вред не только себе, но и другим. Поэтому люди чаще стали сообщать такую информацию, за что мы им благодарны. Мы рассматриваем вопрос о поощрении наиболее активных граждан. Такая практика есть в других регионах», - сообщил главный автоинспектор Пензенской области.

Антон Шматков напомнил, что сообщить о нетрезвом водителе можно также по телефонам 02, 112 и в дежурную часть ГИБДД: 59-90-02 и 59-90-03.