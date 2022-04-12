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Общество

Сообщение о пьяном водителе можно передать телеграм-боту ГИБДД

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Пензенские госавтоинспекторы запускают новый информационный проект «Сообщи о нетрезвом водителе!».

Передать информацию о человеке со странностями поведения или с признаками опьянения за рулем может любой неравнодушный гражданин по телефонам: 599-002, 599-003. Но появился и новый способ - через мессенджер «Телеграм».

С помощью мобильного устройства необходимо отсканировать QR-кoд, размещенный на патрульных автомобилях Госавтоинспекции Пензенской области, и перейти по появившейся на экране ссылке. Далее необходимо указать конкретное местонахождение автомобиля, его марку, государственный регистрационный знак и направление движения.

Все сообщения, направленные телеграм-боту, незамедлительно поступят в Госавтоинспекцию, после чего экипажи ДПС примут все меры по задержанию транспортного средства.

«Обращаем внимание, что заявления, обращения, запросы, поступившие в телеграм-канал Госавтоинспекции, рассматриваться не будут. Их следует направлять на официальный сайт Госавтоинспекции (гибдд.рф) в раздел «Прием обращений» (гибдд.рф/request_main)», - напомнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве напомнили, что с начала года в Сурском крае зарегистрировано 11 ДТП с пьяными водителями. 2 человека погибли, 16 получили ранения различной степени тяжести.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Счас идиоты начнут стоны про стукачей

Гость||

Ты уже начал.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в Сурском крае
Нет такого.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Передать информацию о человеке со странностями поведения или с признаками опьянения за рулем может любой неравнодушный гражданин

penzainform.ru писал(a):

Все сообщения, направленные телеграм-боту, незамедлительно поступят в Госавтоинспекцию, после чего экипажи ДПС примут все меры по задержанию транспортного средства.
Странности поведения это в том числе когда водители катаются и паркуются на пешеходных дорожках и в пешеходных зонах.

Гость||

У нас каждый второй со странностями. Устанешь сообщать

Гость||

А сигнализация по ночам? Это куда?

Гость||

Для Гость|12.04.2022 15:22|

А сигнализация по ночам? Это куда?

-- это те в дурку милок...

Гость||

Получается тебя подрезали, берешь телеграмм и стучишь, типа пьяный, его тормозят, выносят мозг - отомстил. Не долго это будет работать...

Гость||

Гость писал(a):

берешь телеграмм и стучишь
Стучат на зоне где ты надеюсь и торчишь.

Имя: Гость
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