Сообщение о пьяном водителе можно передать телеграм-боту ГИБДД

12.04.2022 | 14:15

Пензенские госавтоинспекторы запускают новый информационный проект «Сообщи о нетрезвом водителе!».

Передать информацию о человеке со странностями поведения или с признаками опьянения за рулем может любой неравнодушный гражданин по телефонам: 599-002, 599-003. Но появился и новый способ - через мессенджер «Телеграм».

С помощью мобильного устройства необходимо отсканировать QR-кoд, размещенный на патрульных автомобилях Госавтоинспекции Пензенской области, и перейти по появившейся на экране ссылке. Далее необходимо указать конкретное местонахождение автомобиля, его марку, государственный регистрационный знак и направление движения.

Все сообщения, направленные телеграм-боту, незамедлительно поступят в Госавтоинспекцию, после чего экипажи ДПС примут все меры по задержанию транспортного средства.

«Обращаем внимание, что заявления, обращения, запросы, поступившие в телеграм-канал Госавтоинспекции, рассматриваться не будут. Их следует направлять на официальный сайт Госавтоинспекции (гибдд.рф) в раздел «Прием обращений» (гибдд.рф/request_main)», - напомнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве напомнили, что с начала года в Сурском крае зарегистрировано 11 ДТП с пьяными водителями. 2 человека погибли, 16 получили ранения различной степени тяжести.