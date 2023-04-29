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Общество

После майских праздников врачи ждут подъема заболеваемости ковидом

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков прогнозирует, что после майских праздников вероятен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал ТАСС.

«Сейчас на майские праздники будут каникулы. А основная группа заболевших коронавирусной инфекцией - это школьники. И ковид никуда не уходит: как он был стабилен, так он и остался. Более того, мы будем отмечать относительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией», - объяснил эксперт.

По его предположению, во время праздников люди не будут обращаться за диагностикой, поэтому в течение ближайших двух недель будет фиксироваться снижение заболеваемости. А вот когда все вернутся из отпусков, с дач, из других регионов, пойдет повышение.

«Это будут не абсолютно истинные цифры, а связанные с особенностью выявления этой коронавирусной инфекции во время каникул», - пояснил инфекционист. По его мнению, обращение к врачам среди взрослых будет минимальным, поэтому по статистике среди заболевших будет больше детей, чем взрослых.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что подвариант коронавируса «арктур» обладает высокой контагиозностью и умеет обходить ранее сформированный иммунитет, протекает заболеваемость в виде ОРВИ. В настоящее время в РФ подтверждено четыре случая заражения данным штаммом вируса. Попова отметила, что видит риски подъема заболеваемости к концу мая.

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