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Общество

В России выявлен подвариант коронавируса «Арктур»

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В России выявлены случаи заболевания подвариантом коронавируса XBB 1.16 («Арктур»). Об этом во вторник, 18 апреля, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений службы.

Роспотребнадзор довел до регионов информацию о подварианте коронавируса XBB 1.16 («Арктур»). В базу VGARus внесены первые генетические последовательности, отнесенные к этому субварианту, который ранее выявили в Индии.

«По предварительным данным, «Арктур» может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью. То есть заболевание, вызванное им, протекает в легкой форме», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в связи с выявлением в России нового субварианта коронавируса не требуется.

Также на совещании отмечалось, что в целом заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей на 14% и составила 49,5 тыс. случаев. Преобладающими остаются геноварианты штамма «Омикрон».

В феврале Роспотребнадзор сообщил о возврате подварианта «Омикрон» BA.2 (стелс-омикрон) в виде рекомбинантных форм XBB, которые вытесняют «Омикрон» ВА.5. Параллельно были зафиксированы случаи заражения геновариантами «Омикрона» BQ.1 и BA.2.75 (кентавр).

Распространение стелс-омикрона объяснили постепенным угасанием иммунитета у тех, кто переболел им год назад. Кроме того, штамм успел накопить достаточный объем мутаций, позволяющих ему эффективно уклоняться от иммунной защиты.

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