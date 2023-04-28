В Пензенской области введен режим повышенной готовности

28.04.2023 | 07:55

В Пензенской области с 29 апреля по 9 мая объявлен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он регламентирует введение дополнительных мер защиты от чрезвычайных ситуаций во время празднования Первомая и Дня Победы.

Соответствующее распоряжение губернатора опубликовано на сайте правительства региона.

В соответствии с документом руководители исполнительных органов власти должны организовать дополнительное дежурство должностных лиц в выходные и праздничные дни.

Главы администраций городов и районов проведут профилактическую работу с населением по соблюдению мер безопасности и разъяснению порядка действий в условиях чрезвычайной ситуации.

На особый контроль будут взяты граждане из группы риска – одинокие, маломобильные, злоупотребляющие спиртным, ведущие асоциальный образ жизни. С ними будет усилена адресная профилактическая работа.

Руководители организаций обязаны проверить готовность локальных систем оповещения населения при их наличии и провести с сотрудниками тренировки по эвакуации.