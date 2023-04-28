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Общество

«Термодом» открыл офис продаж в Пензе рядом с ЖК «Баланс»

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Строительный холдинг «Термодом» и его проекты стали еще ближе к жителям Пензы и в первую очередь - района Арбеково. На проспекте Строителей, рядом с ТРК «Коллаж», открылся новый офис продаж.

С понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 менеджеры холдинга будут принимать клиентов и консультировать их по всем интересующим вопросам, в том числе о новом проекте «Термодома» - жилом комплексе «Баланс», который строится неподалеку, а квартиры уже есть в продаже.

«Баланс» - это два кирпичных дома с обособленным уютным двором и многочисленными преимуществами комфорт-класса. Например, отдельная комната на первом этаже, доступная жителям, в которой взрослые и дети смогут заниматься творчеством, не выходя из дома. И варианты квартир с разнообразными планировками, в том числе с террасами. И колясочные. И комнаты гигиены. И мойки для питомцев. И входы в подъезды без ступеней. И многое другое. Приглашаем в новый офис продаж за подробностями», - обратился к потенциальным покупателям менеджер Александр Кирочкин.

Итак, чтобы найти баланс в жизни, нужно немного: запомнить телефон отдела продаж строительного холдинга «Термодом», позвонить и спросить про качественные квартиры в продуманном доме в удобном районе Пензы и от надежного застройщика, который уже 25 лет строит для людей.

Сайт жилого комплекса balance-pnz.ru. Телефон 28-28-20 (или *2820, звонок с мобильного бесплатный).

Застройщик - ООО СЗ «Термодом-Ситистрой», проектные декларации - на наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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