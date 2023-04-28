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Общество

Пензенских женщин пригласили помолиться за мобилизованных

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Для женщин-христианок второе воскресенье после Пасхи - особая дата, День жен-мироносиц, и встретить его священнослужители предлагают в молитве. Тем более есть нужда.

«Много ко мне обращается людей, особенно женщин, у которых воюют родственники или, скажем, люди сами переживают за тех родственников, которые живут на Украине. Мне хотелось бы в этот женский день пригласить всех вас помолиться о нашем воинстве, вождях, чтобы Господь даровал нам скорейшую победу», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Жены-мироносицы первыми пришли к гробу воскресшего Иисуса и потом понесли радостную весть. До того они стояли у креста Спасителя, когда все его ученики и последователи разбежались.

Пример сильной веры и посвященности женщины демонстрировали во все времена.

«Иногда активные христианки, которые защищали храмы, подвергались тюремным заключениям в 30-е года, поэтому в этом отношении женщины - всегда очень надежное плечо церкви. И многие из старых архиереев говорили, что церковь именно спасли «белые платочки», - отметил Серафим.

Ночная литургия, на которую приглашаются женщины, состоится в 00:00 в ночь с 29 на 30 апреля в Воскресенском храме при Пензенской епархии, но приходить лучше пораньше. В 23:30 все желающие могут исповедаться.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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