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Общество

В УЖКХ объяснили, почему зеленая волна не помогает в Терновке

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Водителям, простаивающим в заторах в Терновке, объяснили, почему внедрение зеленой волны не облегчает их участь.

«Светофоры не работают или работают непонятно как, но зеленая волна отсутствует. Также в очередной раз прибавили время на перекрестке Ростовская - Терновского (при выезде с Ростовской), на перекрестке Сухумская - Терновского меньше машин, но время для выезда примерно на 10 секунд отличается. Кем это регулируется? На основании чего?» - поинтересовался один из читателей «ПензаИнформ».

Ответ для него редакция получила в городском управлении ЖКХ. Там пояснили, что светофоры на улице Терновского по решению администрации Пензы подключили к автоматизированной системе управления дорожным движением с последующим внедрением зеленой волны. Однако возможности ее не безграничны. Средством, полностью разгружающим транспортный трафик, волну назвать сложно.

«Режим предполагает движение транспорта со средней скоростью 40-60 км/ч, поэтому для беспрепятственного проезда на разрешающий сигнал светофора необходимо соблюдать скоростной режим.

Время работы светофорных объектов рассчитано с учетом предоставления максимально возможного зеленого коридора, однако это не гарантирует безостановочный проезд транспортных средств, особенно в часы пик, когда значение интенсивности движения приближается к значению пропускной способности дороги», - отметил начальник управления Ильдар Усманов.

Он подчеркнул, что «в настоящее время схема организации дорожного движения в микрорайоне Терновка является оптимальной». Решить проблему образования заторов можно только путем проведения комплексной реконструкции старых и строительства новых дорог.

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